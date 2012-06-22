塔利班袭击喀布尔郊区酒店聚会

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔6月22日电---阿富汗警方周五称，武装分子袭击了喀布尔郊区一湖滨酒店，并劫持了大量人质。
至少三名手持火箭弹和重机枪的武装分子在周四半夜前后对Spozhmai酒店发起了袭击，闯入一场聚会现场，并枪杀了酒店保安。该酒店位于卡尔加湖（Qargha Lake）度假区。
很多游客在夜色中慌不择路，跳入湖中逃命。阿富汗官员和居民称，至少九人丧生，其中六名是平民。
在天亮后开始行动中，在北约部队配合下阿富汗特种快速反应部队成功解救了至少35名人质，并击毙了两名武装分子。
阿富汗内政部发言人Sediq Sediqqi称，估计酒店内至少仍有两名武装分子，可能还劫持着一些人质。
Sediqqi表示，三名酒店保安和一名警察被杀，估计至少六名平民在袭击中丧生。安全部队已经封锁了该地区，详细情况仍不清楚。
阿富汗塔利班宣称对这起袭击事件负责，并对阿富汗富人和外国人在周五宗教节日到来前举行聚会表示不满。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。