塔利班袭击喀布尔郊区酒店聚会

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔6月22日电---阿富汗警方周五称，武装分子袭击了喀布尔郊区一湖滨酒店，并劫持了大量人质。

至少三名手持火箭弹和重机枪的武装分子在周四半夜前后对Spozhmai酒店发起了袭击，闯入一场聚会现场，并枪杀了酒店保安。该酒店位于卡尔加湖（Qargha Lake）度假区。

很多游客在夜色中慌不择路，跳入湖中逃命。阿富汗官员和居民称，至少九人丧生，其中六名是平民。

在天亮后开始行动中，在北约部队配合下阿富汗特种快速反应部队成功解救了至少35名人质，并击毙了两名武装分子。

阿富汗内政部发言人Sediq Sediqqi称，估计酒店内至少仍有两名武装分子，可能还劫持着一些人质。

Sediqqi表示，三名酒店保安和一名警察被杀，估计至少六名平民在袭击中丧生。安全部队已经封锁了该地区，详细情况仍不清楚。

阿富汗塔利班宣称对这起袭击事件负责，并对阿富汗富人和外国人在周五宗教节日到来前举行聚会表示不满。（完）