俄罗斯称将继续履行与叙方武器合约

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路透莫斯科/圣彼得堡6月21日电---俄罗斯周四承认准备向叙利亚运回修理过的武装直升机，并将继续履行和叙利亚政府达成的武器合约，尽管西方国家和阿拉伯国家对此予以指责。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫还明确指出，俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马举行会谈后，两国在叙利亚问题上仍存在分歧，并称阿萨德下台不能成为叙利亚政治进程的前提条件。

拉夫罗夫在圣彼得堡召开的一经济论坛间隙表示，运输船Alaed正在将武器运往叙利亚。本周该船在失去了一家英国公司的承保后改变了航线。

拉夫罗夫指出，这些武器不会被用于对付平民，而且那家保险公司无权撤回保单。

“该船运载的是防空系统，只能用于防御外国入侵，而非攻击和平示威者。该船还运载着三架修理过的直升机。”拉夫罗夫告诉Ekho Mosvky电台。

“我要重申：我们什么都没有触犯，将继续履行合约义务。”

拉夫罗夫称，这些直升机是苏联时代生产的，根据俄叙双方2008年签订的合同进行了维修，并且是未组装状态，组装至少需要三个月。（完）