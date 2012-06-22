俄罗斯称将继续履行与叙方武器合约

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/圣彼得堡6月21日电---俄罗斯周四承认准备向叙利亚运回修理过的武装直升机，并将继续履行和叙利亚政府达成的武器合约，尽管西方国家和阿拉伯国家对此予以指责。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫还明确指出，俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马举行会谈后，两国在叙利亚问题上仍存在分歧，并称阿萨德下台不能成为叙利亚政治进程的前提条件。
拉夫罗夫在圣彼得堡召开的一经济论坛间隙表示，运输船Alaed正在将武器运往叙利亚。本周该船在失去了一家英国公司的承保后改变了航线。
拉夫罗夫指出，这些武器不会被用于对付平民，而且那家保险公司无权撤回保单。
“该船运载的是防空系统，只能用于防御外国入侵，而非攻击和平示威者。该船还运载着三架修理过的直升机。”拉夫罗夫告诉Ekho Mosvky电台。
“我要重申：我们什么都没有触犯，将继续履行合约义务。”
拉夫罗夫称，这些直升机是苏联时代生产的，根据俄叙双方2008年签订的合同进行了维修，并且是未组装状态，组装至少需要三个月。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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