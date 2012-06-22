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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 20:39 BJT

〔表格〕加拿大5月CPI较前月下降0.1%,较上年同期上升1.2%

路透6月22日电---加拿大统计局周五公布:

* 加拿大5月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%(4月为上升0.4%),较上年同期上升1.2%

* 加拿大央行5月核心CPI较前月上升0.2%(4月为上升0.4%),较上年同期上升1.8%

较上月(%) 较上年同期(%)

5月 4月 5月 4月

整体CPI -0.1 +0.4 +1.2 +2.0

加拿大央行核心CPI +0.2 +0.4 +1.8 +2.1

经季节调整 -0.2 +0.2 -- -- (完)

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--编译 田建华;审校 白云

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