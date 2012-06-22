〔马来西亚期市〕棕榈油微跌,受经济前景疲弱拖累

路透新加坡6月22日电---马来西亚棕榈油期货周五微跌,因美国和中国经济数据疲弱促使投资者更加谨慎,担心全球经济放缓或将损及大宗商品需求.

美国6月制造业成长速度创下11个月最慢,汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,且为连续第八个月处在荣枯分水岭下方.欧元区企业活动萎缩,及穆迪调降15家大银行评等也都加大阴霾.[ID:nST0467030][ID:nSB1623852]

但棕榈油本周仍收涨3.7%,受助于本周稍早涨势,因美国天气干燥可能令全球油籽供应吃紧.

"我们看到多空博弈.一方面,基本面状况良好,另一方面宏观经济因素略微利空,"TA Securities驻马来西亚James Ratnam分析师称.

"节日需求依然十分强劲,但交易商担心,如果经济形势真的那么糟糕,那么需求将最终受到冲击."

指标9月棕榈油期货FCPOc3收跌1.6%,至每吨2,953马币(林吉特).周四曾高见3,062马币,为6月1日以来未见水准.

成交量26,845口,略高于平时的25,000口.

路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格料将跌至2,924 马币,因已完成自2,838马币低位的反弹.(完)