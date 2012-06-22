〔马来西亚期市〕棕榈油微跌,受经济前景疲弱拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡6月22日电---马来西亚棕榈油期货周五微跌,因美国和中国经济数据疲弱促使投资者更加谨慎,担心全球经济放缓或将损及大宗商品需求.
美国6月制造业成长速度创下11个月最慢,汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,且为连续第八个月处在荣枯分水岭下方.欧元区企业活动萎缩,及穆迪调降15家大银行评等也都加大阴霾.[ID:nST0467030][ID:nSB1623852]
但棕榈油本周仍收涨3.7%,受助于本周稍早涨势,因美国天气干燥可能令全球油籽供应吃紧.
"我们看到多空博弈.一方面,基本面状况良好,另一方面宏观经济因素略微利空,"TA Securities驻马来西亚James Ratnam分析师称.
"节日需求依然十分强劲,但交易商担心,如果经济形势真的那么糟糕,那么需求将最终受到冲击."
指标9月棕榈油期货FCPOc3收跌1.6%,至每吨2,953马币(林吉特).周四曾高见3,062马币,为6月1日以来未见水准.
成交量26,845口,略高于平时的25,000口.
路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格料将跌至2,924 马币,因已完成自2,838马币低位的反弹.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。