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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 18:55 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受助于美国乾旱天气和出口需求

路透新加坡6月25日电---马来西亚毛棕榈油期货周一收高,因美国遭遇乾旱天气料影响豆油产量,棕榈油需求有望因此获得提振.

因美国天气原因,棕榈油期货上周上涨4%,周一市场延续升势,因担心乾旱程度或超出预期.

穆斯林斋月前出口增长,也增加多头人气.

马来西亚Kenanga Investment Bank市场分析师 Alan Lim Seong Chun表示:"乾旱的天气提供扶助.由于斋月前最后的买盘,需求也还不错."

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