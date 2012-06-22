〔东南亚股市〕多数收低,因全球经济前景黯淡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透6月22日电---东南亚股市周五多数收低,有关全球经济趋疲的担忧冲击投资者对风险资产的兴趣.
周四公布的产业调查显示,美国制造业6月以11个月以来最缓慢的步伐增长.另有数据显示,欧元区民间部门6月以三年来最快步伐萎缩,中国制造业也连续第八个月萎缩.
今年迄今表现最差的印尼股市.JKSE跌0.3%,有4,900万美元外资流出.泰国股市.SETI收低0.5%,至两周低位.新加坡海峡时报指数.FTSTI小幅收低0.1%.越南股市.VNI跌0.9%,收于6月14日以来最低位.
马来西亚股市.KLSE逆势上涨,微涨0.1%,流入2,207万美元外资,过去四天以来的累计外资买超规模达7,900万美元.
东南亚表现第二好,仅次于越南股市的菲律宾股市.PSI收高0.2%.
1044GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2828.09 -2.06 -0.07 +6.87 2646.35
马来西亚 .KLSE 1603.07 1.64 +0.10 +4.73 1530.73
泰国 .SETI 1152.91 -6.14 -0.53 +12.44 1025.32
印尼 .JKSE 3889.52 -12.27 -0.31 +1.77 3821.99
菲律宾 .PSI 5120.07 10.64 +0.21 +17.11 4371.96
越南 .VNI 427.17 -3.97 -0.92 +21.51 351.55
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(完)
--编译 白云;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。