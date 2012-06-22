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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 18:53 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,因全球经济前景黯淡

路透6月22日电---东南亚股市周五多数收低,有关全球经济趋疲的担忧冲击投资者对风险资产的兴趣.

周四公布的产业调查显示,美国制造业6月以11个月以来最缓慢的步伐增长.另有数据显示,欧元区民间部门6月以三年来最快步伐萎缩,中国制造业也连续第八个月萎缩.

今年迄今表现最差的印尼股市.JKSE跌0.3%,有4,900万美元外资流出.泰国股市.SETI收低0.5%,至两周低位.新加坡海峡时报指数.FTSTI小幅收低0.1%.越南股市.VNI跌0.9%,收于6月14日以来最低位.

马来西亚股市.KLSE逆势上涨,微涨0.1%,流入2,207万美元外资,过去四天以来的累计外资买超规模达7,900万美元.

东南亚表现第二好,仅次于越南股市的菲律宾股市.PSI收高0.2%.

1044GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2828.09 -2.06 -0.07 +6.87 2646.35

马来西亚 .KLSE 1603.07 1.64 +0.10 +4.73 1530.73

泰国 .SETI 1152.91 -6.14 -0.53 +12.44 1025.32

印尼 .JKSE 3889.52 -12.27 -0.31 +1.77 3821.99

菲律宾 .PSI 5120.07 10.64 +0.21 +17.11 4371.96

越南 .VNI 427.17 -3.97 -0.92 +21.51 351.55

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(完)

--编译 白云;审校 田建华

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