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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 19:07 BJT

〔国际油市〕油价也许不会继续下跌--IEA总干事

路透俄罗斯圣彼得堡6月22日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周五对路透表示,在新兴市场需求依然保持强劲,且数处关键的原油供应源暂时关闭的情况下,市场不应认为油价将继续下跌.

1039GMT时,布兰特原油期货LCOc1跌破每桶90美元,之后反弹至90.25美元.

范德胡芬称,油价下跌未必会缓解经济压力.

"它取决于低油价将保持多长时间,因为经济复苏不仅仅是这一两天的事情."(完)

--编译 白云;审校 田建华

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