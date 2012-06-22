〔国际油市〕油价也许不会继续下跌--IEA总干事

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透俄罗斯圣彼得堡6月22日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周五对路透表示,在新兴市场需求依然保持强劲,且数处关键的原油供应源暂时关闭的情况下,市场不应认为油价将继续下跌.
1039GMT时,布兰特原油期货LCOc1跌破每桶90美元,之后反弹至90.25美元.
范德胡芬称,油价下跌未必会缓解经济压力.
"它取决于低油价将保持多长时间,因为经济复苏不仅仅是这一两天的事情."(完)
--编译 白云;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。