〔美国经济〕美联储已经做了它能做的事情--圣路易斯联储总裁布拉德

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约6月22日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五对彭博电视(Bloomberg TV)表示:
* 美联储政策一直很宽松,已经做了它能做的事情
* 美国公债收益率下降已经减轻了美联储的一些压力
* 2012年期间就业市场预计出现温和改善
* 不希望将货币政策与失业率直接挂钩
* 如果欧洲局势真的崩溃,美联储也许需要重新采用一些流动性工具
* 零利率再实施三年可能会扭曲美国经济
* 美联储内部认为实施第三轮量化宽松仍面临很大障碍
(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。