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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 19:40 BJT

〔美国经济〕美联储已经做了它能做的事情--圣路易斯联储总裁布拉德

路透纽约6月22日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五对彭博电视(Bloomberg TV)表示:

* 美联储政策一直很宽松,已经做了它能做的事情

* 美国公债收益率下降已经减轻了美联储的一些压力

* 2012年期间就业市场预计出现温和改善

* 不希望将货币政策与失业率直接挂钩

* 如果欧洲局势真的崩溃,美联储也许需要重新采用一些流动性工具

* 零利率再实施三年可能会扭曲美国经济

* 美联储内部认为实施第三轮量化宽松仍面临很大障碍

(完)

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