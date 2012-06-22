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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 20:02 BJT

〔亚洲橡胶〕6月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 241.0 32 240.9 149

* 7月 240.7 30 -- --

* 8月 239.0 226 237.8 9

* 9月 237.1 205 236.6 14

*10月 233.8 654 233.5 43

*11月 231.7 4832 231.3 1512

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云;审校 田建华

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