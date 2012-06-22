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债券 | 2012年 6月 22日 星期五 20:14 BJT

〔欧洲金融〕西班牙不会颁发要求整个银行业补充资本的政令--消息

路透马德里6月22日电---周五西班牙政府消息人士称,西班牙不会通过为银行业设定新的拨备要求的政令,此前独立审计机构称该国银行业额外需要最多620亿欧元(781.6亿美元)来挺过严重的经济衰退.

该消息人士称,资本要求将根据银行业者逐个单独制定,不会在整个行业推行.

上述消息人士说道,"注意力将完全放在个案上,只会要求有需要的银行业者补充额外资本缓冲."

消息人士还表示,西班牙当前没有考虑让任何银行业者倒闭清盘,那对债券持有人来说意味着亏损,或扣减债券.(完)

--编译 田建华;审校 白云

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