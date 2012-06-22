〔欧洲金融〕西班牙不会颁发要求整个银行业补充资本的政令--消息

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透马德里6月22日电---周五西班牙政府消息人士称,西班牙不会通过为银行业设定新的拨备要求的政令,此前独立审计机构称该国银行业额外需要最多620亿欧元(781.6亿美元)来挺过严重的经济衰退.
该消息人士称,资本要求将根据银行业者逐个单独制定,不会在整个行业推行.
上述消息人士说道,"注意力将完全放在个案上,只会要求有需要的银行业者补充额外资本缓冲."
消息人士还表示,西班牙当前没有考虑让任何银行业者倒闭清盘,那对债券持有人来说意味着亏损,或扣减债券.(完)
--编译 田建华;审校 白云
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。