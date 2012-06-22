〔美国经济〕里奇蒙联储总裁拉克尔称,联储的刺激措施帮不了美国经济

路透华盛顿6月22日电---反对美国央行近期政策决定的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示,美联储(FED)最近的货币刺激措施有可能推高通胀,但对疲弱美国经济的提振作用不会太大.

美联储周三宣布延长卖短买长操作的期限.

但拉克尔却提出,新的刺激措施没有用.

"我不相信进一步的货币刺激措施能在不将通胀推升至高于乐见水平的情况下,起到明显提振经济增长和就业的作用,"拉克尔在声明中称.

具体来说,拉克尔指的是,央行新制定的通胀目标是进一步货币政策支持的障碍,尽管有迹象显示就业市场在恶化.

"虽然近几周经济前景明显趋疲,但消除实现更强劲经济成长的障碍,似乎货币政策对此无能为力,"拉克尔称.

"目前通胀率接近2%,央行委员会将通胀目标定在2%.通胀大幅上升可能威胁美联储的信誉,使其更加难以实现委员会包括实现最大程度就业在内的长期目标."

不过,拉克尔补充表示,如果美国通胀率出现"大幅持续"下滑,美联储可能考虑采取额外的政策举措.

很多分析师认为,本周美联储延长卖短买长操作,是将推出进一步刺激措施的先兆.

如果美国经济没有改善,美联储可能选择推出第三轮公债购买行动,或第三轮量化宽松.

美联储的数位官员表示,超低利率政策的目标是为迫使投资者买入高风险资产,比如股票和公司债,他们寄望这能推动企业投资,提高民众对经济复苏的信心.(完)