〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跳涨,受助于欧洲减产

路透新加坡6月22日电---周五亚洲石脑油裂解价差跳涨约33%,以四日高位每吨26.78美元结束本周交易,受助于供应紧俏,且欧洲或因减产而限制出口.

下个月运抵亚洲的欧洲和地中海石脑油船货约为45万吨,但是交易商预计8月船货不会太多.

Euroilstock本周的数据显示,欧洲炼油商5月下调产能利用率,该地区近四分之一的产能闲置.

欧洲炼厂减产最多的油品是石脑油.5月石脑油产量较上个月下滑近五分之一,较去年5月减少15.8%.

一新加坡交易员称,"尽管台塑裂解装置关闭,但市场反弹.即期市场紧俏."

台湾台塑预计在10-14天后重启年产能为103万吨和120万吨的裂解装置,6月20日左右意外关闭这些装置.

交易商称,亚洲最大的石脑油买家台塑已经要求延迟一些石脑油给料船货.根据预估,第二和第三号裂解装置关闭两周将减少约20万吨的石脑油需求.

因此,一些交易员怀疑强劲人气能持续多久,特别来自中东的现货船货数量高出通常水准.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 697.50 -9.00 -1.27 706.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 75.28 -1.06 -1.39 76.34

97号现货汽油GL97-SIN 97.90 -1.32 -1.33 99.22

95号现货汽油GL95-SIN 96.30 -0.70 -0.72 97.00

92号现货汽油GL92-SIN 92.90 -1.70 -1.80 94.60

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.47 0.39 12.66 3.08 (完)