〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跳涨,受助于欧洲减产

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡6月22日电---周五亚洲石脑油裂解价差跳涨约33%,以四日高位每吨26.78美元结束本周交易,受助于供应紧俏,且欧洲或因减产而限制出口.
下个月运抵亚洲的欧洲和地中海石脑油船货约为45万吨,但是交易商预计8月船货不会太多.
Euroilstock本周的数据显示,欧洲炼油商5月下调产能利用率,该地区近四分之一的产能闲置.
欧洲炼厂减产最多的油品是石脑油.5月石脑油产量较上个月下滑近五分之一,较去年5月减少15.8%.
一新加坡交易员称,"尽管台塑裂解装置关闭,但市场反弹.即期市场紧俏."
台湾台塑预计在10-14天后重启年产能为103万吨和120万吨的裂解装置,6月20日左右意外关闭这些装置.
交易商称,亚洲最大的石脑油买家台塑已经要求延迟一些石脑油给料船货.根据预估,第二和第三号裂解装置关闭两周将减少约20万吨的石脑油需求.
因此,一些交易员怀疑强劲人气能持续多久,特别来自中东的现货船货数量高出通常水准.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 697.50 -9.00 -1.27 706.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 75.28 -1.06 -1.39 76.34
97号现货汽油GL97-SIN 97.90 -1.32 -1.33 99.22
95号现货汽油GL95-SIN 96.30 -0.70 -0.72 97.00
92号现货汽油GL92-SIN 92.90 -1.70 -1.80 94.60
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.47 0.39 12.66 3.08 (完)
--编译 田建华;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。