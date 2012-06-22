〔国际油市〕亚洲燃料油价格下跌,市场买兴寥寥

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡6月22日电---亚洲燃料油市场周五走软,现货升水回落,因缺乏买兴.
本周一直很清淡的实货交易窗口无交易达成.本周只成交了6万吨,远低于上周的32万吨.
卖盘也减少,将180-cst燃料油较新加坡现货的升水推低0.05美元,至每吨4.15美元,380-cst燃料油升水亦降低0.35美元,至每吨3.95美元.
不过互换市场交投活络,至少有30万吨7月/8月跨月合约成交.该合约升水收低0.75美元,至每吨5.00美元.
8月/9月合约亦吸引到买兴,约成交15万吨.
虽然燃料油价格下跌,但市场人气不减,炒家预期7月和8月市场将趋紧.自西方流入亚洲的套利船货7月料达300-350万吨,低于6月的420万吨.
原油价格走低亦将支持人气,因原油价格下跌会提振船用燃料油市场的需求.5月船用燃料油销量创下399万吨的历史高位,随着价格下跌,销量预计将继续增长.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 571.70 -13.05 -2.23 584.75
现货380CST燃料油 FO380-SIN 560.80 -13.25 -2.31 574.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 570.00 -10.00 -1.72 580.00
380CST船用燃料油升水 9.20 3.25 54.62 5.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.15 -0.05 -1.19 4.20
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.95 -0.35 -8.14 4.30 (完)
--编译 白云; 审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。