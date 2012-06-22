〔国际油市〕亚洲燃料油价格下跌,市场买兴寥寥

路透新加坡6月22日电---亚洲燃料油市场周五走软,现货升水回落,因缺乏买兴.

本周一直很清淡的实货交易窗口无交易达成.本周只成交了6万吨,远低于上周的32万吨.

卖盘也减少,将180-cst燃料油较新加坡现货的升水推低0.05美元,至每吨4.15美元,380-cst燃料油升水亦降低0.35美元,至每吨3.95美元.

不过互换市场交投活络,至少有30万吨7月/8月跨月合约成交.该合约升水收低0.75美元,至每吨5.00美元.

8月/9月合约亦吸引到买兴,约成交15万吨.

虽然燃料油价格下跌,但市场人气不减,炒家预期7月和8月市场将趋紧.自西方流入亚洲的套利船货7月料达300-350万吨,低于6月的420万吨.

原油价格走低亦将支持人气,因原油价格下跌会提振船用燃料油市场的需求.5月船用燃料油销量创下399万吨的历史高位,随着价格下跌,销量预计将继续增长.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 571.70 -13.05 -2.23 584.75

现货380CST燃料油 FO380-SIN 560.80 -13.25 -2.31 574.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 570.00 -10.00 -1.72 580.00

380CST船用燃料油升水 9.20 3.25 54.62 5.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.15 -0.05 -1.19 4.20

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.95 -0.35 -8.14 4.30 (完)