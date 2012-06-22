〔美国热股〕IGT和Bally Technologies获在线博彩牌照,股价上涨

路透6月22日电---老虎机生产企业International Game Technology(IGT)(IGT.N)和Bally TechnologiesBYI.N表示,内华达州已授予它们在线博彩牌照,当美国网络博彩法律放松时,将为这两家企业赢得市场份额铺平道路.

在周五早盘交易中,International Game Technology涨0.46%,至14.99美元;Bally Technologies升0.53%,至46.69美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI