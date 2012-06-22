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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 22:04 BJT

〔美国热股〕Facebook允许用户更多管理个人信息,早盘股价上涨逾1%

路透6月22日电---社交网站Facebook(FB.O)已同意允许用户在使用"Sponsored Stories"广告功能时,可以更多管理个人信息,其目的旨在解决针对该公司的诉讼.

在周五早盘交易中,Facebook股价涨1.03%,至32.16美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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