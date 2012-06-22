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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 21:46 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触及四个月高位,受欧洲和远东减产提振

路透新加坡6月22日电---周五亚洲柴油裂解价差触及四个月高位每桶17.42美元,因冶炼利润降低导致欧洲和远东减产,从而提振裂解价差.

5月欧洲炼厂平均产能利用率降至77.15%,上个月为78.72%,去年5月为79.08%.

一北亚交易员称,"减产多半是轻质馏分油利润疲软带来的结果,但却提振柴油市场人气."

尽管印尼和越南这两大亚洲进口商需求放缓,但中东国家的买兴盎然,因埃及政治局势紧张间接造成供应真空.

这帮助抵消此前亚洲市场出现的一些悲观情绪.

新加坡现货市场交易:中国光汇石油从兴隆买入15万桶含硫0.5%的柴油,7月18-24日装载,离岸价格为每桶较新加坡报价低0.10美元.

航煤市场连续第三日无交易达成.

柴油互换市场达成40万桶交易,高于周四的30万桶.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 106.25 -1.84 -1.70 108.09

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 105.25 -1.85 -1.73 107.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 106.75 -1.85 -1.70 108.60

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 107.80 -1.90 -1.73 109.70

7月柴油互换 GOSGSWMc1 105.35 -1.85 -1.73 107.20

8月柴油互换 GOSGSWMc2 105.39 -1.88 -1.75 107.27 (完)

--编译 田建华;审校 白云

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