〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触及四个月高位,受欧洲和远东减产提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡6月22日电---周五亚洲柴油裂解价差触及四个月高位每桶17.42美元,因冶炼利润降低导致欧洲和远东减产,从而提振裂解价差.
5月欧洲炼厂平均产能利用率降至77.15%,上个月为78.72%,去年5月为79.08%.
一北亚交易员称,"减产多半是轻质馏分油利润疲软带来的结果,但却提振柴油市场人气."
尽管印尼和越南这两大亚洲进口商需求放缓,但中东国家的买兴盎然,因埃及政治局势紧张间接造成供应真空.
这帮助抵消此前亚洲市场出现的一些悲观情绪.
新加坡现货市场交易:中国光汇石油从兴隆买入15万桶含硫0.5%的柴油,7月18-24日装载,离岸价格为每桶较新加坡报价低0.10美元.
航煤市场连续第三日无交易达成.
柴油互换市场达成40万桶交易,高于周四的30万桶.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 106.25 -1.84 -1.70 108.09
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 105.25 -1.85 -1.73 107.10
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 106.75 -1.85 -1.70 108.60
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 107.80 -1.90 -1.73 109.70
7月柴油互换 GOSGSWMc1 105.35 -1.85 -1.73 107.20
8月柴油互换 GOSGSWMc2 105.39 -1.88 -1.75 107.27 (完)
--编译 田建华;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。