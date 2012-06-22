〔英国债市〕英债期货下跌但表现优于德债,因英国料推出量化宽松政策

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月22日电---英国公债期货周五下跌,部分是跟随德债走势,部分是对近期涨势作出反应,但其表现优于德债,因市场预期英央行很快将向经济注入更多刺激因素.
英债和德债今日开盘走强,此前穆迪调降了全球15家最大银行的评级,这带动股市下跌,引发资金到安全资产中避险.
但债市涨势消退,因股市扳回稍早部分跌幅,而且欧元区二线国家公债较可比德债收益率差缩窄.
英债和德债在今日后半日交易中扩大跌幅,因欧洲央行表示将接受更大范围的抵押品,包括低质量资产,此举意在减轻西班牙的压力.
9月英债期货FLGU2结算价跌35个跳动点,至119.13,表现优于可比德债约30个跳动点.
英国10年期现货公债GB10YT=RR收益率涨3个基点,报1.727%,较可比德债收益率差缩窄2个基点,至14个基点.
分析师认为,英央行下月重启量化宽松政策的机率为80%,此前该央行的6月会议记录显示,决策者本月仅勉强反对向经济注入更多刺激因素.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。