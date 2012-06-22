〔欧元债市〕西班牙公债价格攀升,ECB放宽抵押品要求缓解银行业压力

* 欧洲央行放宽抵押品要求缓解西班牙银行业面临的压力

* 上述消息对公债市场产生的影响推低收益率

* 消息造成的压力缓解可能短暂,前景取决于欧盟峰会

路透伦敦6月22日电---西班牙公债价格周五连升第四日,之前欧洲央行(ECB)放宽抵押品规定,增强投资者对决策者将采取举措缓解西班牙压力的信心.

欧洲央行称,将在其例行的流动性操作中,允许金融机构提供范围更广的资产作为抵押品,其中包括品质较低的抵押品,以换取现金.

此举意在扶助缓解西班牙银行业的压力,由于资产状况恶化限制了该国银行业使用急需的欧洲央行流动性的能力.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌21个基点,报6.41%,在本周稍早攀升至7.3%附近高位后,收益率回落,因投资者认为决策者将制订出区内债务危机长期解决方案的各个组成部分.

意大利总理蒙堤称德法意西四国同意欧盟需要规模为1,300亿欧元的成长计划,占欧盟GDP的1%.

交易商称,在欧盟峰会前,市场走势料震荡,欧洲央行放宽抵押品要求所带来的压力缓解可能不会持久.

市场人士称,这意味着欧元区外围公债收益率可能下周之后的一段时间攀升,但德债前景却不够明确.

德债期货FGBLc1回落66个跳动点,报140.86,根据路透数据,可能将录得1994年2月以来最大单月百分比跌幅.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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