〔纽约期市〕软性商品全线下跌,受全球经济担忧打击

路透纽约/伦敦6月22日电---软性商品市场周五全线下跌,因全球经济担忧以及上日大跌之后的压力令糖、咖啡和可可期货处于守势.

其他大宗商品市场也疲软,铜触及六个月低点,油价本周料下跌7%左右,尽管周五自18个月低点反弹.

"我们认为这是市场昨天表现影响的结果,"花旗银行在芝加哥的Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith表示.

周四咖啡收高,但路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB下滑逾2%,录得12月中旬以来最大单日跌幅,预示大宗商品的下跌.

9月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌2.90美分,或1.8%,收报每磅1.559美元.该合约仅稍微超过本周稍早触及的两年低点1.501美元.

9月伦敦罗布斯塔咖啡期货LRCU2跌47美元,或2.2%,收报每吨2,032美元.

巴西即将迎来霜冻季节,未来数月料能限制咖啡的跌势.

现货7月原糖期货SBN2跌1.15美分,或5.3%,收报每磅20.24美分.关键的10月合约SBV2下滑1.04美分,或5%,收报每磅19.75美分.10月合约曾在一分钟内大跌超过3%.

伦敦8月白糖LSUc1下挫21.30美元,或3.5%,收报每吨585.80美元.

"由于全球富余可能持续到2012/13年度,价格将继续承压,"亚太地区的Ecobank银行表示.

洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2跌25美元,或1.01%,报每吨2,102美元.伦敦9月可可期货LCCU2下挫17英镑,或1.1%,收报每吨1,475英镑.(完)