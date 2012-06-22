〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受助于黑海天气忧虑

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透6月22日电---美国小麦期货周五在场内交易中收高,市场担忧全球小麦供应减少,因干燥天气降低黑海小麦产量前景.
小麦期货还受到美国收割后季节性涨势以及玉米期价走坚支撑,美国中西部作物种植区的干燥天气提振玉米期价.
欧洲西部小麦价格升至5月底以来最高,受美国谷物市场劲扬提振,因中西部种植区的干燥天气仍是市场关注焦点.
德国主要谷物贸易商Toepfer International上调该国2012年小麦产量预期至2,271万吨,5月的预估为2,149万吨.
美国大平原硬红冬麦现货价格持稳至上扬,因农户仍惜售新作小麦.
7月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.48-1/2美元,阻力位在200日移动均线切入位6.65-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为67.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收涨11-1/2美分,结算价报每蒲式耳6.73-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为145,782口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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