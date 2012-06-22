〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受助于黑海天气忧虑

路透6月22日电---美国小麦期货周五在场内交易中收高,市场担忧全球小麦供应减少,因干燥天气降低黑海小麦产量前景.

小麦期货还受到美国收割后季节性涨势以及玉米期价走坚支撑,美国中西部作物种植区的干燥天气提振玉米期价.

欧洲西部小麦价格升至5月底以来最高,受美国谷物市场劲扬提振,因中西部种植区的干燥天气仍是市场关注焦点.

德国主要谷物贸易商Toepfer International上调该国2012年小麦产量预期至2,271万吨,5月的预估为2,149万吨.

美国大平原硬红冬麦现货价格持稳至上扬,因农户仍惜售新作小麦.

7月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.48-1/2美元,阻力位在200日移动均线切入位6.65-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为67.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收涨11-1/2美分,结算价报每蒲式耳6.73-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为145,782口.(完)

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