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市场报道 | 2012年 6月 23日 星期六 03:40 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉涨跌互现,12月合约从两周半低位反弹

路透纽约6月22日电---棉花期货周五涨跌互现,12月合约收涨,受助于投机性和贸易买盘.近月7月合约收跌,经纪商称,因部分市场人士在近月7月合约到期前最后一刻结清头寸以避免交割.

"近月7月合约被出脱.12月合约受到良好支撑,"棉花交易商Mike Stevens称.

洲际交易所(ICE)现货月7月期棉合约CTN2触及4.00美分的跌停限制,或5.1%,收报每磅74.17美分.

周二该合约升5.00美分涨停板,收报每磅87.98美分.汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月初以来最高收位.

指标12月期棉合约CTZ2上扬1.41美分或2.08%,收报每磅69.12美分,盘中交投区间介于67.38-69.88美分.

周四,该合约收报每磅67.71美分,为6月5日以来的最低结算价.本周回落2.67%.

汤森路透数据显示,周五成交量超过20,600口,较30日均值低约15%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,周四成交量为35,850口,周三为42,145口.

交易所数据显示,截至6月21日,未平仓合约连跌第六个交易日,至167,347口,过去六个交易日累积减少16%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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