〔纽约期市〕ICE期棉涨跌互现,12月合约从两周半低位反弹

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约6月22日电---棉花期货周五涨跌互现,12月合约收涨,受助于投机性和贸易买盘.近月7月合约收跌,经纪商称,因部分市场人士在近月7月合约到期前最后一刻结清头寸以避免交割.
"近月7月合约被出脱.12月合约受到良好支撑,"棉花交易商Mike Stevens称.
洲际交易所(ICE)现货月7月期棉合约CTN2触及4.00美分的跌停限制,或5.1%,收报每磅74.17美分.
周二该合约升5.00美分涨停板,收报每磅87.98美分.汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月初以来最高收位.
指标12月期棉合约CTZ2上扬1.41美分或2.08%,收报每磅69.12美分,盘中交投区间介于67.38-69.88美分.
周四,该合约收报每磅67.71美分,为6月5日以来的最低结算价.本周回落2.67%.
汤森路透数据显示,周五成交量超过20,600口,较30日均值低约15%.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,周四成交量为35,850口,周三为42,145口.
交易所数据显示,截至6月21日,未平仓合约连跌第六个交易日,至167,347口,过去六个交易日累积减少16%.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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