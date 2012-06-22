〔金属期市〕COMEX期铜勉力微涨,伦敦期铜收跌

* COMEX期铜表现好于走软的LME期铜

* 德国6月Ifo企业景气判断指数跌至两年低点

* 金属厂商评估扩张项目

路透伦敦/纽约6月22日电---铜价周五在纽约市场淡静的交投中勉力录得小幅上涨,因价格在盘中稍早触及数周低点后,引发一系列技术性买盘.铜价下跌是受到伦敦市场的跌势,以及德国和美国疲软数据的拖累.

伦敦铜周五一度跌至六个月低点,尾盘勉力削减部分跌幅.部分全球大银行的评级遭到下调,加剧了围绕全球经济和原材料需求的担忧.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低0.4%,报每吨7,310美元,盘中最多下跌1.7%触及每吨7,219.50美元的盘中低点,该水平为2011年12月19日以来最低.这令期铜铜本季迄今跌幅达13%.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2结算价上涨0.24%,报每磅3.306美元,自早盘触及的日内低点3.2565美元反弹.该水平为6月4日以来的最低.

经纪商认为这两个市场表现迥异是因为伦敦市场未获得欧元持续反弹的提振.有消息称欧洲央行将接受较低质量的资产作为贷款抵押品,提振欧元上扬.

纽约市场周五的微弱涨幅并未缓解市场的压力,铜价本周已经下跌近2.5%.市场对欧洲在解决债务危机方面陷入僵局倍感失望,而且中国大量库存导致需求走软,使铜价自5月以来几乎每周都下跌,仅有一周除外.

纽约市场成交清淡,约为6.5万口,远低于周四的近9万口.

周四铜价下跌逾2.6%,投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)选择通过扩大公债购买规模刺激经济,而不是实行第三轮量化宽松感到失望.交易商称,量化宽松会对铜需求产生更大的刺激.

中国市场因假日休市,帮助该国市场避免因全球市场隔夜走低而大跌.

德国6月Ifo企业景气判断指数连续第二个月下跌,并触及逾两年来最低,令本周ZEW和制造业数据显示经济失去动能的迹象更加明显.

此外,周四公布的一系列数据显示,中国制造业连续第八个月萎缩,欧元区企业活动连续第五个月收缩,美国制造业增速也为11个月来最慢.

LME三个月期铝CMAL3下跌0.5%,报1,861美元,稍早曾触及两年低点1,854美元.

三个月期锡CMSN3下挫0.7%,报18,675美元,期锌CMZN3收于1,800美元,当日下滑1.3%.

期铅CMPB3下跌0.6%,收于1,816美元;期镍CMNI3收高0.8%,报16,575美元.

以下为1834GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 331.05 1.25 +0.38 343.60 -3.65

LME期铝 1862.00 -8.00 -0.43 2020.00 -7.82

LME期铜 7309.00 -32.00 -0.44 7600.00 -3.83

LME期铅 1816.00 -11.00 -0.60 2035.00 -10.76

LME期镍 16575.00 125.00 +0.76 18710.00 -11.41

LME期锡 18675.00 -125.00 -0.66 19200.00 -2.73

LME期锌 1800.00 -24.00 -1.32 1845.00 -2.44

上海期铝 15560.00 -195.00 -1.24 15845.00 -1.80

上海期铜 54350.00 -870.00 -1.58 55360.00 -1.82

上海期锌 14630.00 -300.00 -2.01 14795.00 -1.12

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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