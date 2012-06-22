〔美国债市〕公债价格下跌,下周财政部将标售公债且欧盟举行峰会

* 美国将标售990亿美元公债

* 对欧债危机解决计划寄予厚望,抑制了公债买盘

* 股市和西班牙公债反弹,亦抑制了对美债的需求

路透纽约6月22日电---美国公债价格周五下跌,因在下周美国政府标售990亿美元公债及处于解决自身财政问题压力下的欧洲领导人将召开会议前,投资者削减公债持有量.

美股和西班牙公债反弹,亦引发投资者出脱美国公债的一些部位,不过,公债收益率距纪录低位不远.

30年期公债引领周五跌势,交易商和投资者指因债市交易员寻求在第二季末前缩减资产负债表,这将打压公债价格.

"有一个忧虑是,如果在季末前交易员需要减持公债部位以缩减资产负债表,那么他们将如何为公债标售作准备,"纽约Guggenheim Partners公债交易主管Jason Rogan称.

美国财政部周二将标售350亿美元两年期公债;周三标售350亿美元五年期公债,周四标售290亿美元七年期公债.

美国一级市场交易商持有的公债水平接近纪录高位,最新官方数据显示为超过900亿美元,部分是由于在美联储卖短买长操作中,他们买入了美联储卖出的短期公债.

美联储周三将扭转操作(卖短买长,Operation Twist)延长至年底,使美联储将长期公债购买规模扩大2,670亿美元.

周五美联储买入18.3亿美元2036至2042年到期的公债.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌13/32,报100-24/32,收益率报1.67%,较周四收盘价涨约5个基点,成交量低于均值.

10年期公债收益率料将涨8个基点,将本季迄今的跌幅缩减至55个基点.

30年期公债US30YT=RR跌逾一个大点,收益率报2.75%,当日涨近6个基点.

其他较短期公债中,两年期公债US2YT=RR收益率小幅升至0.31%,在前两个交易日曾触及4月初以来最高收益率水准.

尽管美国政府下周将标售公债,本周企业已出售近230亿美元投资级公司债,上半年公司债供应量达到创纪录高位的4,530亿美元.根据汤森路透IFR数据,这超过了2011年上半年创下的投资级公司债供应规模纪录,当时为4,410亿美元.

**关注欧盟峰会**

投资者亦在关注下周四和周五在布鲁塞尔举行的欧盟峰会,以从中寻找欧盟领导人采取措施建立更紧密财政联盟解决欧债危机的线索.

与此同时欧洲央行称,将在其例行的流动性操作中,允许金融机构提供范围更广的资产作为抵押品,其中包括品质较低的抵押品,以换取利率较低的贷款.此举刺激了对西班牙公债的买盘.

德国、法国、意大利和西班牙领导人周五在罗马召开会议,以在下周峰会前找到恢复欧元区信心的方法.

分析师称,另一个削弱美国公债需求的因素是美国股市.

周五美国股市从周四创下的年内第二大单日跌幅中反弹,从而减少了对公债的买盘.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-) 0.307

五年期公债US5YT=RR 99-13/32 (-04/32) 0.751

10年期公债US10YT=RR 100-23/32 (-16/32) 1.673

30年期公债US30YT=RR 104-31/32(-1-14/32) 2.756 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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