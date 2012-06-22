〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,大宗商品市场复苏提供支撑

路透多伦多6月22日电---加元兑美元周五勉力小涨,表现优于10国集团(G10)其他货币,股市和油市也在上日全球经济增长担忧引发的大跌后反弹.

"大宗商品价格较上日稍微上涨,给加元提供支撑,"野村证券驻纽约分析师和外汇策略师Charles St-Arnaud表示."(周四)跌幅过大,因此今天收复部分跌幅."

德国、法国、意大利和西班牙同意动用1,300亿欧元刺激欧元区经济成长的消息也带动了市场人气.

加元兑美元CAD=收报1.0246加元,或0.9760美元,高于周四的北美收盘价1.0293加元和0.9715美元.加元本周下跌0.3%.

加元兑美元盘中稍早曾触及6月13日以来的低点1.0301加元,或0.9708美元,因之前公布的数据显示,加拿大5月消费者物价指数(CPI)增幅降至1.2%,放缓速度快于预期.[ID:nSB1627652](完)

--编译 李春喜;审校 李军

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