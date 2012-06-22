〔加拿大股市〕在银行股带领下收涨,金矿股走低令涨幅受限

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多6月22日电---加拿大股市周五小幅收涨,受助于金融和能源股在周四大跌后反弹,但包括Centerra Gold Inc (CG.TO)在内的金矿股走低令涨幅受限.
金融股上扬0.7%,加拿大银行股跟随美国的银行股从周四跌势中反弹.穆迪周四调降大型全球性银行评等引发银行股大跌.
加拿大皇家银行(RY.TO)对股指推动最大,上涨1.2%,报51.96美元.该行评级昨日遭调降.
能源股受美国原油期货攀升推动走高.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高27.22点,或0.24%,报11,435.54点.本周收跌0.8%.
10大类股中九类上扬,仅原材料股下跌,跌幅为0.9%.
金矿商Centerra重挫26.1%,报8.71加元,因有消息称,一卡萨克斯坦议会委员会指称,该公司的Kumtor金矿损害了环境.该公司表示,指责毫无根据.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。