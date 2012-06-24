〔货币市场〕美国银行业融资成本攀升,因穆迪调降全球大型银行评级

路透纽约6月22日电---华尔街金融机构借贷成本周五上升,此前评级机构穆迪调降15家全球大型投资银行的评级,因为金融市场动荡可能令其遭遇亏损.

此举已在外界普遍预料之中,在周四正式宣布调降决定前,早已推高银行间短期拆借利率.

调降评级令市场仍对银行业融资状况感到担心,不过实际调降幅度并没有预期的大,而且周五没有出现市场承受压力的迹象.

但评级调降小于预期带来的利好影响,被美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周决定延长卖短买长(扭转操作,twist operation),以及周一向投资者支付抵押支持债券本息所抵消.分析师称这些因素推动华尔街拆借利率上升.

然而分析师称,一个大问题在于,根据穆迪评级作出投资决策的货币市场基金是否会进一步减持这些银行发行的回购协议与其他短期债券,如果他们尚未如此做的话.

多数分析师称,货币基金将在多大程度上对降评作出反应仍未可知,特别是其所持这些银行发行的"非传统"回购协议方面.

非传统回购协议指由美国公债担保的较长期回购协议,或者由高风险资产支持的回购协议.

虽然货币基金已回避购买非传统回购协议,但今年迄今仍持有很多由美国公债和机构债担保的回购协议.惠誉周五表示,货币基金持有的公债与机构债担保回购协议比重在5月升至10%,高于4月的9.3%.

这些基金上个月亦减持欧洲曝险,因对西班牙资金短缺的银行业和希腊可能退出欧元区感到担心.

惠誉称,货币基金5月将欧洲债券持仓比重从4月的30.0%降至28.2%.

在联邦基金市场,银行间拆款利率上升.联邦基金利率最新报0.19%,高于周四的0.17%.

另一方面,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=跌至0.46160%,较周四定盘下降0.6个基点,此前瑞银集团USBN.VX报告的三个月融资成本意外降低6个基点.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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