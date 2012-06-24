〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,船运活动放缓

路透6月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五持平,由于船运活动放缓.

波罗的海乾散货运价指数持平于978点,本周上升4%.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"我们看到船运活动短暂增加,但已开始再次放缓."希腊船运经纪商Intermodal的研究主管George Lazaridis表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升3点或0.26%,至1,155点.日均获利上涨20美元,至3,570美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

Lazaridis称,海岬型船运费率上涨,归功于还有一些运输活动.不过铁矿石价格必须大幅下降,才会吸引交易商再度出手补充库存.而中国的库存水平已经很高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑2.33%至1,048点,日均获利下降198美元至8,345美元.

Lazaridis指出,巴拿马型船的需求在夏季整体趋弱.(完)