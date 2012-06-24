〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,船运活动放缓

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透6月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五持平,由于船运活动放缓.
波罗的海乾散货运价指数持平于978点,本周上升4%.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"我们看到船运活动短暂增加,但已开始再次放缓."希腊船运经纪商Intermodal的研究主管George Lazaridis表示.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升3点或0.26%,至1,155点.日均获利上涨20美元,至3,570美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
Lazaridis称,海岬型船运费率上涨,归功于还有一些运输活动.不过铁矿石价格必须大幅下降,才会吸引交易商再度出手补充库存.而中国的库存水平已经很高.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑2.33%至1,048点,日均获利下降198美元至8,345美元.
Lazaridis指出,巴拿马型船的需求在夏季整体趋弱.(完)
--编译 徐文焰;审校 艾茂林
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
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