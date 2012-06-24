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亚洲 | 2012年 6月 24日 星期日 11:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.81 +0.64 +1.18 1223456

搜狐 (SOHU.O) 40.97 +0.22 +0.54 559894

网易 (NTES.O) 59.71 -1.54 -2.51 494023

百度 (BIDU.O) 114.61 +1.53 +1.35 3128115

亚信科技 ASIA.O 12.38 +0.32 +2.65 108223

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.83 +0.27 +1.99 1556756

联电 (UMC.N) 2.10 +0.01 +0.48 301216

日月光 (ASX.N) 4.34 +0.07 +1.64 78059

矽品精密 (SPIL.O) 5.10 +0.07 +1.39 735065

和信超媒体 (GIGM.O) 1.18 -0.01 -0.84 12309

友达 (AUO.N) 3.96 +0.06 +1.54 85891

中华电信 (CHT.N) 30.51 +0.08 +0.26 31220

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.98 -0.42 -1.12 1241013

香港

中国移动 (CHL.N) 52.09 +0.19 +0.37 124891

中国联通 (CHU.N) 12.60 +0.12 +0.96 324089

中国电信 (CHA.N) 43.42 -0.04 -0.09 22231

中芯国际 (SMI.N) 1.57 +0.03 +1.95 89456

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 -0.02 -0.54 3256

(完)

--整理 徐文焰

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