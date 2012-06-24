《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月22日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.81 +0.64 +1.18 1223456
搜狐 (SOHU.O) 40.97 +0.22 +0.54 559894
网易 (NTES.O) 59.71 -1.54 -2.51 494023
百度 (BIDU.O) 114.61 +1.53 +1.35 3128115
亚信科技 ASIA.O 12.38 +0.32 +2.65 108223
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.83 +0.27 +1.99 1556756
联电 (UMC.N) 2.10 +0.01 +0.48 301216
日月光 (ASX.N) 4.34 +0.07 +1.64 78059
矽品精密 (SPIL.O) 5.10 +0.07 +1.39 735065
和信超媒体 (GIGM.O) 1.18 -0.01 -0.84 12309
友达 (AUO.N) 3.96 +0.06 +1.54 85891
中华电信 (CHT.N) 30.51 +0.08 +0.26 31220
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.98 -0.42 -1.12 1241013
香港
中国移动 (CHL.N) 52.09 +0.19 +0.37 124891
中国联通 (CHU.N) 12.60 +0.12 +0.96 324089
中国电信 (CHA.N) 43.42 -0.04 -0.09 22231
中芯国际 (SMI.N) 1.57 +0.03 +1.95 89456
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 -0.02 -0.54 3256
(完)
--整理 徐文焰
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。