〔纽约汇市〕欧元在欧洲央行放宽抵押品要求后上涨(更新版)

(新增文末表格)

* ECB放宽抵押品要求以缓和银行业的压力

* 欧元区四国同意帮助刺激成长

* 焦点转向6月28-29日举行的欧盟峰会

路透纽约6月22日电---欧元兑美元周五小升,上日录得逾六个月来单日最大跌幅,受欧洲央行(ECB)放宽受困银行贷款抵押品规定提振.

欧洲央行称,将在其例行的流动性操作中,允许金融机构提供范围更广的资产作为抵押品,其中包括品质较低的抵押品,以换取现金.这次调整的规模将超过1,000亿欧元,为欧洲央行六个月来第二次采取类似行动.

不过,分析师怀疑央行此举的功效,且越发担忧欧洲央行经常降低借贷标准可能导致其资产负债表质素恶化,并限制央行应对新的金融压力的能力.

"根据我的理解,央行此举旨在使普通大众,企业和银行等利用之前不被接受的抵押品来更容易地获取贷款,"GFT市场策略师Neal Gilbert说.

"市场将密切关注此举是否真会取得意想的效果,抑或只会产生更多坏帐,并进而导致更多救助,"他说.

欧元兑美元EUR=最高升至1.2583美元,尾盘报1.2561美元,升0.2%,可能录得1.1%的周度升幅.

周四,欧元下挫约1.3%,录得去年12月中旬来表现最差的一天,此前全球公布一系列令人失望的数据,引发投资人在美元中避险.

欧元兑日圆EURJPY=上涨0.3%,至101.03日圆.美元兑日圆JPY=升0.2%,至80.42日圆,且可能录得2%的周度升幅,为2月底来表现最好的一周.

评级机构DBRS可能在8月底下调西班牙评等,预期DBRS的行动将对该国及其银行业带来更大的压力.欧洲央行是在这样的背景下推出上述支持举措.

本周稍早西班牙公债收益率(殖利率)飙升至7.3%,之后回落,因市场寄望决策者将采取行动缓和欧元区第四大经济体的压力.

**刺激经济增长**

周五德国总理梅克尔和法国,意大利及西班牙领导人就推出规模为1,300亿欧元(1,560亿美元)的欧盟经济刺激计划达成一致,但拒绝了发行欧元区共同债券或更灵活使用欧洲救助基金的提议.

现在投资人将焦点转向6月28-29日举行的欧盟峰,看会议结果会是否会支持有关欧元区将在迈向财政一体化进程中取得一些具体进展,并容许利用欧洲救助金买入公债的预期.

分析师表示,欧元很可能仍然承压,因为疲弱的欧元区数据及欧元区二线国家的借贷成本不断上升将增加欧洲央行降息或扩大流动性操作的压力.

德意志银行在研究报告中表示,该行仍然看空欧元/美元,但说欧元的跌势可能减慢.

美国商品期货交易委员会周五的数据显示,在截止6月19日的一周,汇市投机者降低欧元空头仓位.

欧元净空头仓位从之前一周的195,187口减少至141,066口,且低于6月初创下的214,418口的纪录高位.

稍早,欧元承压,此前数据显示德国Ifo企业景气判断指数连跌两个月至逾两年低点.

美元指数.DXY跌0.1%,至82.245,盘中升至6月13日来最高的82.469.

美元指数可能录得5月初来最大的周度升幅,该指数周四录得逾三个月来单日最大升幅.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2568 1.2541 +0.22 -2.91 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.40 80.25 +0.19 +4.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.07 100.69 +0.38 +1.52 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9548 0.9570 -0.23 +1.83 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5588 1.5587 +0.01 +0.34 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0242 1.0289 -0.46 +0.48 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0060 1.0035 +0.25 -1.61 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2008 -0.01 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8065 0.8043 +0.27 -3.17 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7890 0.7864 +0.33 +1.36 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9598 5.9657 -0.10 -0.28 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4896 7.4885 +0.01 -3.21 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.0068 7.0269 -0.29 +1.73 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8050 8.8135 -0.10 -1.22 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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