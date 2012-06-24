《美股一周展望》欧盟峰会和经济前景主导市场走向

路透纽约6月22日电---美国股市本周安然渡过一些本可能造成很大冲击的障碍,比如希腊大选和美国联邦储备理事会(美联储,FED)下调美国经济增长预估,但好戏还没结束.

投资者认为,面临增长放缓迹象和来自欧元区的经济阻力,股市难以大幅攀升.

标准普尔500指数本周录得年内第二大单日跌幅.本季最后一周交投可能振荡,欧洲大事件左右市场人气.

市场亦等候美国最高法院对奥巴马政府的医保改革议案作出裁决,医保行业肯定会有赢家和输家,取决于法官如何裁定.

欧盟领导人周四起将召开两日峰会,商讨财政和银行联盟的长期计划.

意大利总理蒙堤称,除非本次峰会上找到解决欧洲危机的持久办法,否则欧元区国家面临"不断升级的投机性攻击".

西班牙债券收益率(殖利率)近来一直稳步上升,投资者急切希望欧洲领导人在强化财政联盟和扶助区内二线国家方面加快步伐.

"我们开始突然遇上西班牙和意大利的融资难题--西班牙肯定有这个问题,"Millennium Wave Investments总裁John Mauldin说."该是欧洲做点事情的时候了."

在波士顿Ameriprise Financial帮助管理5,710亿美元资产的首席市场策略师David Joy则认为,海外问题"是我们掌控不了的...所以这次的局面尤其具有挑战性."

道指本周下滑0.9%,标普500指数跌0.6%,但Nasdaq指数上涨0.7%.

虽然标普500指数周线下跌,但市场仍不失坚韧迹象.衡量投资者焦虑情绪的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX过去三周跌幅约为30%.标普500指数月内上扬1.5%.

Seaport Securities的纽约证交所场内交易员Ted Weisberg说,欧洲问题已经基本上被消化,因此可以说市场有反弹的能力.

市场"已经在一定程度上消化了这些问题,"Weisberg说.

**医保改革裁决**

美国最高法院料对《合理医疗费用法案》(Affordable Care Act)作出裁决,该医保改革法案2010年获议会通过,但仍面临一系列法院裁定.

对医疗保险企业和医院来讲,裁决可能产生几种不同的影响.一些华尔街机构已经针对不同的裁决结果,设计出复杂的策略.

如果此法案被废止,专注于覆盖贫穷群体的医疗保险补助计划(Medicaid)的公司会受冲击,比如Centene(CNC.N)和Molina Healthcare(MOH.N).而像Aetna(AET.N)和WellPointWLP.N等一些大保险商可能获益.

数据已显示美国经济增长放缓,美联储也支持这种看法.企业获利情况亦显示形势紧张,更多公司预计将公布近10年来最令人失望的业绩.

"数据暗示全球将步入放缓,随着投资者为季末布仓,本周见到的波动和疲软恐怕只是未来市况的一碟开胃小菜而已,"旧金山Osterweis Strategic Income fund的Carl Kaufman说.

未来一周数据将覆盖消费者信心,新屋销售和其他楼市数据,可望从中看出楼市是否终于在复原.计划公布财报的公司包括耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)、孟山都(Monsanto)(MON.N)和General Mills(GIS.N).(完)

--编译 艾茂林; 审校 徐文焰

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI