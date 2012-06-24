《一周市场焦点》投资者准备迎接欧盟峰会,担忧与希望并存

* 欧盟领导人峰会将主导市场走势

* 对欧洲央行采取行动的预期料将升温

* 意大利标债受关注

记者 Richard Hubbard 编译 徐文焰

路透伦敦6月22日电---投资者作好准备迎接至关重要的欧盟领导人峰会.他们知道可能会感到失望,可一旦有迹象显示,欧洲将统一制定全面计划来遏制已肆虐30个月的债务危机,他们就会迅速进行投资.

基金经理和分析师表示,没有人真的预期6月28-29日欧盟峰会将得出实质性的解决方案.不过,只要有一个获得所有成员国支持的可靠计划,而且实施时间表切实可行,就能将投资者吸引回市场.

"对于专业投资者和散户而言,在当前的通胀环境下,持有现金和债券是十分痛苦的."瑞士基金公司B资本财富管理公司的董事总经理Lorne Baring说.

Baring认为,投资者更倾向于投资手握大量现金并支付可观红利的国际性公司.

"但政界的毫无作为让他们袖手不前."他说,"这让全球股市市值缩水了数兆(万亿)美元,说实话,这毫无必要."

巴克莱银行的分析师指出,投资者希望此次峰会能有三个成果:财政一体化路线图、改善欧元区银行业监管的举措、以及重振经济增长的措施.

"我想很多人并不真的指望会有什么灵丹妙药出炉.大家已经认识到,不会有轻松的解决方法."巴克莱资本的欧洲固定收益研究主管Laurent Fransolet表示.

但他还称,由于意大利短期债券收益率(殖利率)高达4%左右,而避险债券与其他类似资产的收益率接近零,若峰会取得进展,投资者将开始考虑买入(意大利短期债券).

"如果真的能够抑制尾部风险,那么这些债券的吸引力就更大了."他说.

然而他警告称,"这些市场中的紧张气氛和风险规避情绪将异乎寻常地高,即便短期内我们能得到一些纾缓."

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**央行当靠山**

股市投资者今年对欧洲危机进展大致保持韧性,因为他们坚持认为,各主要央行将继续守护全球经济,限制欧债危机对全球经济成长的冲击.

MSCI明晟全球主要股指.MIWD00000PUS年内迄今上涨1.2%,受到广泛追踪的美股标准普尔500指数则上扬5.4%.

但这些涨幅主要归功于央行已经采取的刺激措施,准备继续行动的迹象,以及在中国等新兴市场的推动下,欧洲之外的经济体今年将保持增长的预期.

不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)在最近的政策会议上没有采取进一步举措来回应美国经济放缓迹象的增加,令人感到失望,并在一定程度上打压了这种乐观看法.

巴克莱最新的全球展望预计,2012年全球经济料增长3.5%,与大多数其他主要展望报告相符;2013年料增长3.9%,尽管美国增长率预期被下修.

一些人希望,欧洲央行可能在7月初的下次会议上降息以扶助经济.在6月29日公布的欧元区消费者物价调和指数(HICP)数据可能会支持这一预期.

6月欧元区HICP升幅料持稳在逾一年低点2.4%,因能源和大宗商品价格大幅下挫.

鉴于本月能源价格依然低迷,该指数可能会进一步下滑.伦敦布兰特原油期货LCOc1价格在过去一周下滑约7.5%,自3月触及的年内高位128.40已跌去约30%.

而5月的民间部门银行借贷数据和M3货供额,可能也会增强降息预期,因这些指标自欧洲央行停止向银行系统挹注巨额流动性后一直在趋缓.

许多分析师现在预期,欧洲央行在7月5月会议上将会降息.该央行6月6日会议维持利率不变后,几名央行官员已经提及7月降息的可能.

欧洲二线国家债券市场将重点关注意大利周二标售零息债券和通胀保值债券,以及周四标售中长期债券.西班牙也将在周二发行三个月和六个月期国库券.

西班牙和意大利在债券市场融资的难度均有加大,而且也都需进行大规模融资来满足资金需要.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率约报5.80%,同年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率为6.55%.

两国财政部均希望欧洲领袖在下周峰会上积极采取行动以鼓舞投资者.(完)