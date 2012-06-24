〔全球汇市〕6月19日止当周投机客削减美元多头仓位--CFTC

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透纽约6月22日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客减持美元多头仓位.
6月19日止当周,美元净多头仓位价值降至221.3亿美元,之前一周为387.7亿美元.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
"汇市交易商开始放下担忧,缓慢加强风险偏好,这印证了我们观察到的波动率下降和市场关联被打破的现象,"Scotia Capital称.
"多数货币兑美元仍为作空,但空仓程度有所降低,其中澳元、欧元和瑞郎仓位较上周变化幅度最大,"该公司称.
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月19日当周 6月12日当周
多头仓位 44,740 38,182
空头仓位 29,603 25,875
净仓位 15,137 12,307
欧元(125,000欧元为1口)
6月19日当周 6月12日当周
多头仓位 54,449 39,245
空头仓位 195,515 234,432
净仓位 -141,066 -195,187
英镑(62,500英镑为1口)
6月19日当周 6月12日当周
多头仓位 32,248 28,017
空头仓位 49,401 51,129
净仓位 -17,153 -23,112
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月19日当周 6月12日当周
多头仓位 24,108 5,220
空头仓位 31,115 38,521
净仓位 -7,007 -33,301
加元(100,000加元为1口)
6月19日当周 6月12日当周
多头仓位 27,808 31,308
空头仓位 19,607 21,688
净仓位 8,201 9,620
澳元(100,000澳元为1口)
6月19日当周 6月12日当周
多头仓位 41,121 21,189
空头仓位 44,579 66,648
净仓位 -3,458 -45,459
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月19日当周 6月12日当周
多头仓位 3,564 6,640
空头仓位 5,777 10,525
净仓位 -2,213 -3,885
(完)
--编译 艾茂林;审校 徐文焰
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。