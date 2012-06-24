〔全球汇市〕6月19日止当周投机客削减美元多头仓位--CFTC

路透纽约6月22日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客减持美元多头仓位.

6月19日止当周,美元净多头仓位价值降至221.3亿美元,之前一周为387.7亿美元.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

"汇市交易商开始放下担忧,缓慢加强风险偏好,这印证了我们观察到的波动率下降和市场关联被打破的现象,"Scotia Capital称.

"多数货币兑美元仍为作空,但空仓程度有所降低,其中澳元、欧元和瑞郎仓位较上周变化幅度最大,"该公司称.

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月19日当周 6月12日当周

多头仓位 44,740 38,182

空头仓位 29,603 25,875

净仓位 15,137 12,307

欧元(125,000欧元为1口)

6月19日当周 6月12日当周

多头仓位 54,449 39,245

空头仓位 195,515 234,432

净仓位 -141,066 -195,187

英镑(62,500英镑为1口)

6月19日当周 6月12日当周

多头仓位 32,248 28,017

空头仓位 49,401 51,129

净仓位 -17,153 -23,112

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月19日当周 6月12日当周

多头仓位 24,108 5,220

空头仓位 31,115 38,521

净仓位 -7,007 -33,301

加元(100,000加元为1口)

6月19日当周 6月12日当周

多头仓位 27,808 31,308

空头仓位 19,607 21,688

净仓位 8,201 9,620

澳元(100,000澳元为1口)

6月19日当周 6月12日当周

多头仓位 41,121 21,189

空头仓位 44,579 66,648

净仓位 -3,458 -45,459

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月19日当周 6月12日当周

多头仓位 3,564 6,640

空头仓位 5,777 10,525

净仓位 -2,213 -3,885

(完)

--编译 艾茂林;审校 徐文焰

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