《全球主要央行会议预告》--2012年6-12月

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
7月31日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
8月1日--美联储FOMC宣布利率决定.
9月12日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
9月13日--美联储FOMC宣布利率决定.
10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.
12月11日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
12月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
7月5日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
7月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
8月2日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
9月6日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
9月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月20日).
10月4日--卢布尔雅那-管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月08日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
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日本央行
7月11日--货币政策会议(至7月12日).
8月8日--货币政策会议(至8月9日).
9月18日--货币政策会议(至9月19日).
10月4日--货币政策会议(至10月5日).
10月30日--货币政策会议.
11月19日--货币政策会议(至11月20日).
12月19日--货币政策会议(至12月20日).
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英国央行
7月4日--货币政策会议(至7月5日).
7月5日--公布利率决定.
8月1日--货币政策会议(至8月2日).
8月2日--公布利率决定.
9月5日--货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月3日--货币政策会议(至10月4日).
10月4日--公布利率决定.
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
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加拿大央行
7月17日--公布指标利率决定.
9月5日--公布指标利率决定.
10月23日--公布指标利率决定.
12月4日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
9月13日--货币政策评估.
12月13日--货币政策评估.
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澳洲央行
7月3日--召开利率会议.
8月7日--召开利率会议.
9月4日--召开利率会议.
10月2日--召开利率会议.
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
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新西兰央行
7月26日--公布指标利率.
9月13日--公布货币政策声明和指标利率.
10月25日--公布指标利率.
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
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瑞典央行
7月3日--召开货币政策会议(至7月4日).
7月4日--公布利率决定.
9月5日--召开货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).
10月25日--公布利率决定.
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
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挪威央行
8月29日--货币政策会议.
10月31日--货币政策会议.
12月19日--货币政策会议.
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 徐文焰;审校 艾茂林
央行相关消息..................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告..........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。