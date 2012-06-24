澳新经济指标预测--6月25日-7月2日****

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透6月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月25日(一)
暂无重要数据
6月26日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 5月 顺差3.0 顺差3.55
(年度) 逆差7.9 逆差5.4
进口(亿新西兰元) 5月 38.0 35.3
出口(亿新西兰元) 41.0 38.9
6月27日(三)
暂无重要数据
6月28日(四)
2245 新西兰建筑许可 5月 -- -7.2%
6月29日(五)
0130 澳洲民间信贷 5月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
----------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 -- 0.0% (完)
--编译 肖群英;审校 张涛
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。