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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 06:35 BJT

全球外汇市场6月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月25日(一)

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行5月全国活动指数

1400 - 美国5月新屋销售年率

1430 - 美国达拉斯联储6月制造业指数

1530 - 欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼参加Spiegel and Koerber Foundation主办的研讨会

1600 - 欧洲央行执委亚斯穆森在法兰克福发表讲话

-- - 荷兰参议院讨论欧洲稳定机制(ESM)(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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