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市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 06:42 BJT

《汇市简讯》印度财政部今日将公布新举措以遏制卢比跌势

2213GMT * 印度财长周六宣布将于今日公布新举措以遏制卢比跌势 * 此前印度卢比周五再度触及纪录新低57.32 * 据报导称印度央行周五增加抛售2.5亿美元,但几乎没有什么效果 * 石油公司和对冲交易者继续降低曝险 * 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)周五晚间交投水准在57-48-66,但财政部的声明暗示今日店头交易将在57.00下方开盘. --编译 郑茵; 审校 张涛

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