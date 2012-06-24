《汇市简讯》印度财政部今日将公布新举措以遏制卢比跌势

欧洲汇市：英镑走强，英国上议院开始退欧辩论
路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
2213GMT * 印度财长周六宣布将于今日公布新举措以遏制卢比跌势 * 此前印度卢比周五再度触及纪录新低57.32 * 据报导称印度央行周五增加抛售2.5亿美元,但几乎没有什么效果 * 石油公司和对冲交易者继续降低曝险 * 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)周五晚间交投水准在57-48-66,但财政部的声明暗示今日店头交易将在57.00下方开盘. --编译 郑茵; 审校 张涛
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路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
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