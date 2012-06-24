《汇市简讯》欧元/日圆在关键阻力位101.60/65下方整理

2228GMT

* 第三日在101.00附近整理

* 日线动能指标微升,五日、10日和20日移动均线切入位表明趋势

* 上周四未能升越重要阻力位101.63,此乃2012年跌势的38.2%回档位

* 支撑位料为10日移动均线切入位100.07,下一道支撑位料为20日移动均线切入位99.31

* 若突破101.70,则上看103.09的云区底部.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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