《汇市简讯》美元/日圆延续升势,下一步停止位在81.00

欧洲汇市：英镑走强，英国上议院开始退欧辩论
路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
2208GMT * 美元/日圆延续上升趋势突破位于80.57的100日移动均线 * 美国公债收益率上升以及日本央行采取量化宽松政策的期望为美元提供支撑 * 亚洲市场开盘平静,在80.50上下波动 * 今日盘中交投可能不会远离80.50 * 日线动能指标上升 * 云区底部80.08及3-6月跌势的50%回档位80.93分别为支撑位和阻力位 --编译 郑茵;审校 徐文焰
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路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
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