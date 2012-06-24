《汇市简讯》美元/日圆延续升势,下一步停止位在81.00

2208GMT * 美元/日圆延续上升趋势突破位于80.57的100日移动均线 * 美国公债收益率上升以及日本央行采取量化宽松政策的期望为美元提供支撑 * 亚洲市场开盘平静,在80.50上下波动 * 今日盘中交投可能不会远离80.50 * 日线动能指标上升 * 云区底部80.08及3-6月跌势的50%回档位80.93分别为支撑位和阻力位 --编译 郑茵;审校 徐文焰