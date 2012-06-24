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市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 06:57 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在关键的101.60/65阻力位下方整理

2228GMT * 连续第三个交易日在101.00附近整理 * 日线动量指标略微走高 * 周四未能突破101.63关键阻力位,此为今年跌势的38.2%回档位 * 支撑位分别为10日移动均线100.07和20日移动均线99.31 * 若突破101.70,则上看云区底部103.09 --编译 郑茵; 审校 张荻

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