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市场报道 | 2012年 6月 25日 星期一 07:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲早盘面临卖压

2245GMT * 1.2600上方布有大量宏观基金卖盘,令欧元/美元承受卖压 * 周末媒体有消息揣测欧盟峰会将推出财政联盟的举措 * 关键支撑位约在1.2520(双顶/1.2288/1.2748的50%回档位) * 1.2500下方料有停止单,1.2450下方有买盘 --编译 郑茵; 审校 孙茉莉

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