〔亚洲金融〕投行与券商大范围裁员,以应对市场环境的恶化

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透香港6月25日电---亚洲投资银行和券商展开一轮大范围裁员,因欧债危机和中国经济放缓影响到该地区的金融活动.
通过向银行家及其他金融业消息人士了解,路透可以确认过去三周内有至少50名员工被裁,其中包括高层外籍人员和级别较低的银行家.这些裁员主要针对股权业务,预计今后几周将有更多裁员消息传出.
消息人士称,这些裁员的银行或券商中包括里昂证券,德意志银行(DBKGn.DE),高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX.
"由于市场环境远比预期恶劣,且产业内人员过剩,因此我们作出一些艰难的决定,削减了部分职位."里昂证券发言人Anna Tehan说.
"银行业削减了5-7%的员工,这有些不同寻常,因为这种裁员通常发生在11月12月,"招聘公司Pemberton Stewart股权部门的董事总经理David Azar在一封电子邮件中这样描述本轮裁员.
"未来几个月将有更多裁员."
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。