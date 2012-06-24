〔亚洲金融〕投行与券商大范围裁员,以应对市场环境的恶化

路透香港6月25日电---亚洲投资银行和券商展开一轮大范围裁员,因欧债危机和中国经济放缓影响到该地区的金融活动.

通过向银行家及其他金融业消息人士了解,路透可以确认过去三周内有至少50名员工被裁,其中包括高层外籍人员和级别较低的银行家.这些裁员主要针对股权业务,预计今后几周将有更多裁员消息传出.

消息人士称,这些裁员的银行或券商中包括里昂证券,德意志银行(DBKGn.DE),高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX.

"由于市场环境远比预期恶劣,且产业内人员过剩,因此我们作出一些艰难的决定,削减了部分职位."里昂证券发言人Anna Tehan说.

"银行业削减了5-7%的员工,这有些不同寻常,因为这种裁员通常发生在11月12月,"招聘公司Pemberton Stewart股权部门的董事总经理David Azar在一封电子邮件中这样描述本轮裁员.