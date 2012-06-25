〔金砖国家〕6月22日股汇市收盘纵览

路透6月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月22日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.63%,报917.18点.

中国股市、汇市因假期休市.

香港股市:连续第二日下跌,周线收低,主要中资石油股受到经济增长忧虑重现的打击,此前公布的一系列全球制造业数据令人失望.恒生指数.HSI收低1.4%,报18,995.13点,周线下跌1.24%.恒生国企指数.HSCE下跌1.65%,报9,504.19点,周线收低2.5%.[.HKCN]

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印度股市:下跌,投资者担心Reliance Industries的KG-D6区块的产量,令该公司股价持续承压.竞争监管机构以涉嫌价格操纵对水泥制造商进行处罚,使该板块下挫.指标BSE指数.BSESN下跌0.4%,收报16,972.51点,稍早一度上涨1.3%.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第二个交易日触及纪录低位,并录得九个月来最差单周表现,受到来自石油企业与黄金进口商的美元需求、连同整体避险情绪拖累.根据SBI数据SBITREASURY01,印度卢比兑美元收报57.12/13,盘中触及纪录低位57.32,较周四收盘水准56.30/31低1.4%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1281.880点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.85%至691.22点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.94%至32.2700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.3%,报41.7225.

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巴西股市:拉丁美洲股市大部分收低,因投资者不确定在即将到来的欧盟峰会上,欧洲决策人是否能够就解决主权债务危机有所进展.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.12%,收报55,439.50点,为连续第三个交易日下挫.[ID:nL2E8HMCXR]

巴西汇市:投资者因欧洲形势而保持谨慎,寻找欧元区同意构建财政和银行业联盟的明确迹象.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.48%,报2.0642.[ID:nL2E8HMEHF]

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南非股市:南非股市收低,因矿业股在全球经济放缓疑虑重燃的打击下走跌.综合指数.JALSH下跌1.2%,报34,118.87点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.61%,报30,025.43点.[ID:nL5E8HM91O]

南非汇市:南非兰特兑美元连续第二个交易日下跌,且收在一周低位,日内稍早时金属价格走低令其受创,因南非矿业出口收入受到威胁.南非兰特兑美元ZAR=D3下跌0.5%,报8.4350,脱离8.3380的盘中高位.[ZAR/][ID:nL5E8HM9Z4](完)