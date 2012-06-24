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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 07:35 BJT

《汇市简讯》台湾央行将继续"管控"台币交易区间

2311GMT * 美元/台币今料开在29.29附近,此前周五晚间的无本金交割远期外汇(NDF)交易报29.94-975 * 台湾央行继续"管控"汇率波动,避免其触及30.00 * 上周本地数据仍偏于疲弱,但中国PMI数据提供支撑 * 纽约时报称中国篡改经济数据,这可能拖累今日市场人气 * 本周欧盟峰会将是下面的"重头戏",亚洲市场完全要看欧洲脸色 --编译 郑茵; 审校 张明钧

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