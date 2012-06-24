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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 07:53 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上升,因墨西哥暴风雨来临前产量下降

路透新加坡6月25日电---美国原油期货周一连续第二个交易日上升,此前受一场暴风雨威胁,该国墨西哥湾海上原油和天然气产量削减近四分之一.

美国原油期货CLc1盘中触及每桶80.68美元高位,但2256GMT回落至80.18美元,此前美国天气预报表示,热带风暴Debby周日似乎远离美国海上油田.该近月合约上周五结算价报79.76美元,日内上涨,但录得截至6月1日当周以来最大周度跌幅.

墨西哥湾地区占美国石油产量的20%,且占其天然气产量的约6%.

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