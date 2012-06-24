《汇市简讯》美元/坡元可能继续盘整,欧元/坡元料带来拖累

2331GMT * 美元/坡元有可能在1.2720-1.2800区间整理 * 欧元/坡元交叉盘可能拖累美元/坡元,但风险忧虑料阻其下跌 * 新加坡5月CPI将于0500GMT公布,市场预估为较上年同期上涨5.10%,4月为上涨5.40% * 美元/坡元上周五晚间交投平淡,纽约市场在1.2746-1.2781区间波动,收报1.2757 --编译 郑茵;审校 徐文焰