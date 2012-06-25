《中国报摘》--中国证券报6月25日

* 头版头条:

--卡塔尔能源与工业大臣萨利赫表示,卡塔尔正在申请QFII资格,拟申请投资额度50亿美元.中国证监会有关部门负责人表示,将尽管完成卡塔尔QFII资格审批,积极协助其向有关部门申请QFII投资额度.

* 其他:

--上海证交所总经理张育军表示,上证所正研究开发衍生品市场,例如开发基于上证50指数的期货期权等.

--国家信息中心报告指出,保持房地产市场健康持续发展的一个前提是建立以合理税负为主导的房地产调控长效机制,限购限贷的调控政策对于很多造成高房价的根本性因素触及不深.

--商务部分析报告指出,未来五年,全球药品市场规模年均增长8%左右,药品流通行业产业集中度和流通效率将继续提高.

--海默科技(300084.SZ)称,美国Carrizo公司有意出让其拥有的丹佛盆地Niobrara页岩油开发区块的部分权益,公司正在与其接触洽商.

--中国财政部与香港交易所签署备忘录,今后由财政部发行的人民币国债将可在港交所上市及交易.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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