《汇市简讯》美元/马币仍在3.1800水准受到支撑

2349GMT * 美元/马币(林吉特)仍将在3.1800水准受到本地买盘和风险厌恶情绪的支撑 * 国家投资基金出于在海外分散化投资的目的,仍将大力买入 * EPF估计2014年海外证券投资规模达到300亿马币--Msian Insider * 仍有可能测试3.2050年内高点,关注欧盟峰会和重大新闻 * 马币NDF上周五纽约市场在3.1900-3.1970区间交投,收于3.1910-3.1940(完) --编译 郑茵;审校 张涛