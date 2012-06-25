〔中国金融〕上交所正研发衍生品市场,如基于上证50指数的期货期权等

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月25日电---上海证券交易所总经理张育军近日表示,上交所正研究开发衍生品市场,例如开发基于上证50指数.SSE50的期货期权等.其主要起风险对冲的作用,和融资并没有直接联系.
中国证券报周一援引张育军指出,上交所要建设世界一流的交易所,并提出了四个市场共同发展的构想.这四个市场分别是股票市场、债券市场、财富管理市场和衍生品市场.衍生品是风险管理工具,该市场的发展最根本要求是要服务实体经济.
他认为,股票市场要通过调整上市公司结构,进一步提高上市公司质量来实现资源的优化配置,并建立一个多层次的蓝筹股市场.而以社会信用为基础的债券市场是上交所发展的重点.债市是直接融资的重要工具,今年会发展更快,希望在五年之后能排在全球前五名.
对于财富管理市场,张育军认为应当大力发展.交易所最主要的工具就是做基金的指数化买卖,目标是为居民财富增长后的财富管理需求服务,指数化是一个标准化的产品,它可以避免道德风险,以及过高的交易费用等.这个市场潜力巨大.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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