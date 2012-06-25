〔中国金融〕上交所正研发衍生品市场,如基于上证50指数的期货期权等

中国证券报周一援引张育军指出,上交所要建设世界一流的交易所,并提出了四个市场共同发展的构想.这四个市场分别是股票市场、债券市场、财富管理市场和衍生品市场.衍生品是风险管理工具,该市场的发展最根本要求是要服务实体经济.

他认为,股票市场要通过调整上市公司结构,进一步提高上市公司质量来实现资源的优化配置,并建立一个多层次的蓝筹股市场.而以社会信用为基础的债券市场是上交所发展的重点.债市是直接融资的重要工具,今年会发展更快,希望在五年之后能排在全球前五名.

对于财富管理市场,张育军认为应当大力发展.交易所最主要的工具就是做基金的指数化买卖,目标是为居民财富增长后的财富管理需求服务,指数化是一个标准化的产品,它可以避免道德风险,以及过高的交易费用等.这个市场潜力巨大.(完)