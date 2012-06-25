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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:21 BJT

〔日本股市〕开盘上涨,受助于日圆走软

路透东京6月25日电---日本股市日经指数周一开盘上涨,欧洲银行业者融资改善,日圆走软,令出口商受益.

日经指数.N225上涨0.4%至8,829.49点,重新收复8,800点大关.东证股价指数.TOPX上扬0.4%至754.14点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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