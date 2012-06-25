《汇市简讯》欧元/日圆走势迟滞,压力仍然沉重

2355GMT * 欧元离开市场关注焦点,穆迪降评让市场冷静 * 穆迪调降银行业者评级,欧元脱离市场焦点,日圆受到关注,但欧元/日圆走势平静 * 欧元上档压力沉重,缺乏新买家,日圆略微承压,欧元/日圆中性 * 欧元/日圆亚洲时段目前为止在100.90-101.10区间,可能保持在101.00附近 * 在周四高点101.63下方阻力强劲 * 接近周五低点100.47过程中存在买兴和支撑 * 下档支撑在云区转换线100.34(完) --编译 张涛; 审校 张荻