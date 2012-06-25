《汇市简讯》欧元/日圆走势迟滞,压力仍然沉重

中国基金：工银瑞信管理的工银丰淳债基首募909亿，成首募规模最大基金
路透上海3月2日 - 据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。
2355GMT * 欧元离开市场关注焦点,穆迪降评让市场冷静 * 穆迪调降银行业者评级,欧元脱离市场焦点,日圆受到关注,但欧元/日圆走势平静 * 欧元上档压力沉重,缺乏新买家,日圆略微承压,欧元/日圆中性 * 欧元/日圆亚洲时段目前为止在100.90-101.10区间,可能保持在101.00附近 * 在周四高点101.63下方阻力强劲 * 接近周五低点100.47过程中存在买兴和支撑 * 下档支撑在云区转换线100.34(完) --编译 张涛; 审校 张荻
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路透上海3月2日 - 据中国工银瑞信基金管理公司网站，其管理的工银瑞信丰淳半年定期开放债券型基金的首募规模达909.4亿元人民币，成为国内首募规模最大的基金。
--中国地方基本养老金投资又有新进展：首批七个省份基本养老金委托投资运营的资金划拨正在陆续到位，并且接下来可能还会有更多省份加入。
路透3月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周三)走势纵览。